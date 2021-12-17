Праздник приближается: По Крыму начал курсировать новогодний поезд

С 18 декабря поезд будет курсировать по Крыму на постоянной основе. Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
За две недели до Нового года в Крыму запустили праздничный поезд по маршруту Симферополь - Евпатория. Первый состав Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) с новогодними украшениями, Дедом Морозом и Снегурочкой отправился с железнодорожного вокзала Симферополя уже в эту пятницу.
Первыми пассажирами новогоднего рейса стали около 100 членов республиканской организации детей-инвалидов «РОСТ»
Главная цель необычного транспорта - создать новогоднюю атмосферу и поднять праздничное настроение жителям и гостям полуострова.
- Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд. Состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи, - отметил генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.
17 декабря новогодняя электричка сделает два рейса по маршруту Симферополь – Евпатория
Первыми пассажирами новогоднего рейса стали около 100 членов республиканской организации детей-инвалидов «РОСТ». Они прокатились на поезде вместе со своими родителями, а по прибытии для них была организована праздничная программа в здании железнодорожного вокзала Евпатории.
В поезде есть WI-FI со свободным доступом в интернет.
Во время новогоднего рейса в пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и праздничная развлекательная программа с подарками. В поезде есть WI-FI со свободным доступом в интернет.
17 декабря новогодняя электричка сделает два рейса по маршруту Симферополь – Евпатория с остановками для посадки и высадки, а с 18 декабря поезд будет курсировать по Крыму на постоянной основе.
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