Праздник приближается: По Крыму начал курсировать новогодний поезд

С 18 декабря поезд будет курсировать по Крыму на постоянной основе. Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

За две недели до Нового года в Крыму запустили праздничный поезд по маршруту Симферополь - Евпатория. Первый состав Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) с новогодними украшениями, Дедом Морозом и Снегурочкой отправился с железнодорожного вокзала Симферополя уже в эту пятницу.

Первыми пассажирами новогоднего рейса стали около 100 членов республиканской организации детей-инвалидов «РОСТ»

Главная цель необычного транспорта - создать новогоднюю атмосферу и поднять праздничное настроение жителям и гостям полуострова.

- Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд. Состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи, - отметил генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных.

17 декабря новогодняя электричка сделает два рейса по маршруту Симферополь – Евпатория

Первыми пассажирами новогоднего рейса стали около 100 членов республиканской организации детей-инвалидов «РОСТ». Они прокатились на поезде вместе со своими родителями, а по прибытии для них была организована праздничная программа в здании железнодорожного вокзала Евпатории.

В поезде есть WI-FI со свободным доступом в интернет.

Во время новогоднего рейса в пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и праздничная развлекательная программа с подарками. В поезде есть WI-FI со свободным доступом в интернет.

17 декабря новогодняя электричка сделает два рейса по маршруту Симферополь – Евпатория с остановками для посадки и высадки, а с 18 декабря поезд будет курсировать по Крыму на постоянной основе.

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