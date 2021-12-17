Банкеты под запретом: Минкурортов предупредило отели Крыма о запрете массовых мероприятий

Дед Мороз со Снегурочкой должны быть в форме официанта
Фото: Архив "КП"
Минкурортов Крыма предупредило отели и курортные комплексы о действующем запрете на проведение массовых мероприятий. В новогоднюю ночь рестораны должны работать а-ля карт - общие банкеты под запретом.
- Массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом, о чем еще раз были предупреждены руководители ведущих крымских гостиниц и санаториев, также как и о личной ответственности руководителя в случае не соблюдения требований, - подчеркнули в Минкурортов.
По данным министерства, в объектах размещения от коронавируса привито в среднем 85% сотрудников. Это позволяет ресторанам при отелях работать, в том числе, в новогоднюю ночь, но с соблюдением всех санэпиднорм и при заполняемости зала не более 70%. Министр курортов Вадим Волченко пообещал проводить проверки всю праздничную декаду, включая ночь с 31 декабря на 1 января. Нарушителям грозит штраф и временная приостановка работы.
- Надеюсь этого не произойдет, так как в течение всего года мы видели, как исполняются все предписания Роспотребнадзора, и отмечаем, что понимание того, что безопасность гостей всегда была и будет в приоритете накладывает большую ответственность на вашу работу, - отметил министр.
Ранее руководитель курортного ведомства предупредил, что программы новогодних каникул в Крыму нацелены на прогулки на свежем воздухе, а все развлекательные программы будут строится с целью избегать скопления людей и перекрестных контактов.
При этом главный санитарный врач Крыма Наталия Пеньковская не исключила введение ограничений на праздничные программы в отелях и курортных комплексах региона. По ее словам, все будет зависеть от уровня заболеваемости и вакцинации жителей. К вопросу введения дополнительных ограничений в Крыму вернутся после 20 декабря, когда Минздрав будет подводить итоги прививочной кампании.
Напомним, к этому сроку в регионе должны привить 1 миллион 212 тысяч человек. В настоящее время весь комплекс иммунизации получили более 750 тысяч.
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