Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 декабря: Плюс 176 новых инфицированных

Месяц назад был зафиксирован максимум количества новых заболевших за сутки в период четвертой волны коронавируса Фото: Архив "КП"

Месяц назад был достигнут максимум по количеству суточного прироста инфицированных в период четвертой волны коронавируса в Крыму - 19 ноября зафиксировали 884 новых случаев заболевания. Сегодня же, 19 декабря, - 176 новых заболевших за последние 24 часа.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах. Глава крымского Роспотребнадзора поддержала введение таких мер, отметив, что его смогут получить и те, кто переболел коронавирусом бессимптомно. По ее мнению, это должно снизить общественное напряжение.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На территории Республики Крым за последние 24 часа зарегистрировано 176 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 348 положительных на ковид.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 883 человека, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 326 человек, выздоровевших за весь период – 116 186.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19. 103 человека выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 63 лет до 81 года. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 896 человек. В настоящий момент выздоровели 48 312 человек, 1 806, к сожалению, скончались с начала пандемии.

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