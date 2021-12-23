Серая Шейка по-крымски: Появилось видео спасения утки в Феодосии

Чомга. Фото: Виталий Гирагосов

Картинку из доброй сказки о Серой Шейке, которую мы все знаем и любим с детства, можно было наблюдать вживую на набережной Феодосии.

Прохожие заметили, что в районе набережной Десантников попала в беду уточка. Птица пыталась плыть, но не могла – бедолага лишь беспомощно, как привязанная, дергалась из сторону в сторону. Сердобольные люди, поняв, что с птицей творится что-то неладное, не постеснялись потревожить спасателей.

Сотрудники МЧС, как настоящие добрые волшебники, пришли на выручку бедолаге.

Спасатель в специальном термокостюме, ведь Черное море у берегов Феодосии всего 8 градусов, вплавь добрался до несчастной. Но глупая птица восприняла помощь в штыки и начала оказывать сопротивление, активно орудуя клювом. Сотрудника МЧС птичьи истерики не испугали, и не такое пришлось повидать. Он быстренько освободил лапки бедолаги от лески, и страдалица торпедой умчалась подальше от злополучного места.

КП-Крым выяснила точное название птицы.

- Это не утка, а чомга - семейство поганковые, - рассказал КП-Крым научный сотрудник кандидат биологических наук «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Виталий Гирагосов. - Такое часто случается: птицы запутываются в обрывках рыболовных сетей, наматывают на себя леску, проглатывают рыболовные крючки с наживкой и гибнут, к сожалению.

Птица очень хороший рыболов. Фото: Виталий Гирагосов

Ученый объяснил, что чомга (Podiceps cristatus) на Крымском полуострове зимует. Когда вода в море прозрачная, то большая поганка охотится за рыбой очень рационально: на авось не ныряет, а высматривает добычу сверху, опустив голову в воду. Небольших крабов тоже проглатывает без труда.

Крымским спасателям не впервой помогать братьям меньшим. Когда в Симферополе на пожаре пострадал котенок, то сотрудники МЧС оживили мурлыку, проведя сердечно-легочную реанимацию.

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