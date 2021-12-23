Ялту засыпает снегом: 7 атмосферных фото Южного берега Крыма в декабре 2021

Теплолюбивым растениям приходится несладко. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров на все сто процентов готов к новогодним праздникам!

В городе настоящая метель. Фото: Алекс Кедми/VK

Люди украсили иллюминацией и всякими красивыми штучками дома, площади и улицы, а матушка Зима щедро отсыпала южному краю соответствующих декабрю осадков.

На полуостров с небес обрушились миллиарды снежинок, которые не постеснялись десантировать даже на Южный берег Крыма.

Черное море не поддается проказам зимы. Фото: Алекс Кедми/VK

- Ялту засыпает снегом, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.

Любителей прогулок холодная погода не страшит. Фото: Алекс Кедми/VK

Талантливый фотохудожник подарил пользователям соцсети, где разместил снимки, отличную возможность вместе с ним прогуляться по популярному курорту.

Снежинки тают, попадая в море. Фото: Алекс Кедми/VK

Ялта летом, Ялта зимой - это два разных города.

Томное пестрое южное тепло покинуло город счастья, уступив место хозяйственной зиме, которая деловито все красит в белый цвет.

На улицах Ялты довольно много прохожих. Фото: Алекс Кедми/VK

Красиво и свежо! Самое время погулять по городу, сделать эффектные селфи на белоснежном фоне!

Общественный транспорт работает в экстремальных для ЮБК условиях. Фото: Алекс Кедми/VK

Но есть и минусы, потому что снегопад негативно сказался на графике движения маршруток, автобусов и электротранспорта. Гололед приводит к ДТП на скользких дорогах, да и горы на помощь к застрявшим в снежных заносах туристам неоднократно уже отправлялись спасатели.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит Симферополь перед Новым годом 2022: 7 атмосферных фото

Столицу Крыма украсили праздничные арт-объекты (подробнее)

Ялту заносит снегом: В городе объявлен выходной, грузовое сообщение с Алуштой остановлено

Курортную столицу Крыма продолжают расчищать от последствий снегопада (подробнее)