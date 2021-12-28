Черное море в Крыму окрасилось в золотистый цвет

Пользователи соцсетей обвинили автора публикации в видеомонтаже и фотошопе. Фото: Скриншот из видео Sergey Anymaker

Жители Евпатории заметили у берегов уникальное явление - морская вода окрасилась в ярко-золотистый цвет. Видео с различными предположениями и комментариями пользователи соцсетей выложили в интернет. Это вызвало настоящую панику: одни предположили, что это экологическая катастрофа, а другие - обвинили автора публикации в видеомонтаже и фотошопе.

- Да ну, такого точно быть не может, - утверждают одни.

- Страшно. Очень страшно. Если б мы знали, что это такое? - пишут другие

Однако, по словам специалистов, ошиблись и те, и другие. На самом деле, это обычное явление, которое часто происходит в восточной части полуострова, где есть песок.

- Во время сильного шторма вся эта взвесь просто поднимается на поверхность и окрашивает море в желтый и иногда даже ярко-золотистый цвет, - говорит КП-Крым завкафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра. - Чаще всего такие якобы аномалии можно заметить на востоке полуострова и на побережье Азовского моря, так как там много песчаных пляжей.

Эксперт добавила, что бояться такого явления не стоит. Море обретает свой естественный цвет меньше, чем через час после шторма.

- А цвет и оттенок воды всегда зависит от силы стихии. Судя по этим кадрам, шторм был сильным, - отмечает специалист.

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