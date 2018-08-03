2018-08-03T11:05:33+03:00
Происшествия

У жителей Крыма выманили по телефону 800 тысяч рублей

Мошенника лишили свободы на 3 года
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Осужденный выманивал деньги по телефону.Осужденный выманивал деньги по телефону.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Симферополе огласили приговор мошеннику, который выманил у 19 человек порядка 800 тысяч рублей. Преступник звонил потерпевшим и от имени их родственников просил перевести деньги, чтобы решить различные проблемы.

- Согласно позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

37-летнего жителя Симферополя признали виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, покушение на мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем.

А недавно в поле зрения стражей порядка попал рядовой почтальон из Ленинского района, которого подозревают в присвоении социальных выплат граждан. Женщина положила себе в карман в общей сложности около 90 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной
В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок
В Крыму за сутки "выловили" в воде и спасли двух туристов
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Крымский дезертир избил своего отчима во сне
В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте
В Севастополе водитель БМВ хотел стать неуязвимым для дорожных видеокамер и слегка изменил госномера
Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка
В Керчи задержали двух закладчиков "соли"
В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А
Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов
Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Крымские спасатели научились доставать людей из затопленных пещер
В День Ялты Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно будет посетить бесплатно
В Севастополе ночью горело несколько кафе
В пруду Симферопольского района нашли тело ребенка
Турист сорвался с плато Чатыр-Даг: ему на помощь пришли спасатели
В Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог