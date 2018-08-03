У жителей Крыма выманили по телефону 800 тысяч рублей

3 Авг. 10:07 2018-08-03T11:05:33+03:00

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В Симферополе огласили приговор мошеннику, который выманил у 19 человек порядка 800 тысяч рублей. Преступник звонил потерпевшим и от имени их родственников просил перевести деньги, чтобы решить различные проблемы.

- Согласно позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

37-летнего жителя Симферополя признали виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, покушение на мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем.

А недавно в поле зрения стражей порядка попал рядовой почтальон из Ленинского района, которого подозревают в присвоении социальных выплат граждан. Женщина положила себе в карман в общей сложности около 90 тысяч рублей.