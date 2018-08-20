В Керчи чиновников обязали заасфальтировать дорогу для проезда «Скорой помощи»

СЕГОДНЯ 17:39 2018-08-20T17:40:22+03:00

Прокурор через суд вынудил администрацию города привести в порядок переулок Гвардейский

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Надзорный орган города Керчи проверил обращение жителей переулков Ломоносова и Гвардейского, которые жаловались, что разбитые дороги нарушают их гражданские права по обеспечению транспортной доступности.

- Установлено, что проезд по переулку Гвардейский не заасфальтирован и находится в состоянии, не позволяющем проехать к жилым домам экстренным службам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Поэтому прокурора города направил в суд иск, чтобы обязать администрацию Керчи положить асфальт на дорогу по переулку Гвардейский.

Керченский городской суд полностью поддержал прокуратуру.

Этим летом керченская прокуратура также заставила положить асфальт возле городского парка, в районе улиц Герцена и Белинского. Здесь в порядок привели пятьсот метров дорожного полотна.