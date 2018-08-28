Под Керчью обнаружили античную мраморную статую
На берегу Керченского залива нашли статую из мрамора. Туловище относительно неплохо сохранилось, а вот головы, ног и рук, к сожалению, нет. Практически крымская Венера.
- Вот так мы и нашли, чуть поддев лопатой, мраморную статую. Первая большая статуя в истории раскопок Мирмекия! – сообщает начальник Мирмекийской археологической экспедиции государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
Пока неизвестно чья статуя найдена. Фото: Александр Бутягин/VK
По его словам, статуя является находкой археологического сезона. Ученый объясняет, что подробности станут известны по мере реставрации.
Античный город Мирмекий, где нашли мраморный торс, построили ионийские греки в середине VI века до нашей эры в прибрежной зоне.
Напоминаем, что недавно в окрестностях Керчи был также обнаружен античный склеп с изображение Геркулеса. Божество найдено учеными в древнем некрополе Кыз-Аул.