В Крыму до конца недели сохранится жара и опасность пожаров

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-03T15:30:27+03:00

По-прежнему нужно соблюдать осторожность при отдыхе на природе

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На полуострове до конца этой недели будет актуальным экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Все эти дни столбик термометра не опуститься ниже +30. Дождей же не предвидится.

Крымские спасатели, ссылаясь на синоптиков, сообщают о том, что с 4 по 7 сентября в Крыму из-за жаркой погоды существует чрезвычайная пожарная опасность.

- На полуострове запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, курить, а также бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику, - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Такие меры нельзя назвать лишними. Напоминаем, что совсем недавно спасателям пришлось несколько дней тушить пожар в заповедной зоне ущелья Уч-Кош, что вблизи Ялты. С огнем боролись несколько сот человек. На тушение пожара даже пришлось привлечь три вертолета и самолет.