2018-09-03T16:54:16+03:00
Происшествия

В Севастополе водителю стало плохо за рулем

Машина врезалась в ограду, а затем в дерево
Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 3 сентября в 7.30 утра на трассе «Симферополь-Бахчисарай» произошло смертельное ДТП из-за того, что у мужчины за рулем резко ухудшилось самочувствие.

- 62-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по трассе «Симферополь-Бахчисарай» в направлении города Бахчисарай, выехал за пределы проезжей части дороги влево, - сообщает УГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Машина сначала наехала на металлическую ограду. И затем по инерции поехала дальше и врезалась в дерево. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

- По предварительной информации, водителю стало плохо в момент управления легковым автомобилем, - отметили в ведомстве.

В Керчи, в минувшие выходные, на улице Войкова в столб тоже врезалась машина, но обошлось без жертв: пострадал один человек и его доставили в больницу с различными травмами.

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