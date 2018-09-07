18 боевых кораблей из Севастополя проводят учения в Средиземном море

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-07T15:36:41+03:00

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В Средиземном море проходят плановые учения Военно-морского флота, в которых принимают участие 18 кораблей и судов Черноморского флота.

- В мероприятии задействованы новейшие фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также впервые вышедший для выполнения задач в Средиземном море малый ракетный корабль (мрк) «Вышний Волочек», - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев

Руководит учениями главнокомандующий ВМФ.

Напоминаем, что воочию увидеть военные фрегаты, можно было 29 июля в Севастополе на параде кораблей ЧФ, который приурочили ко Дню ВМФ.

Жители и гости города-героя смогли увидеть более 30 боевых кораблей, а также театрализованное представление, повествующее о боевом пути Черноморского флота.