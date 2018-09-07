2018-09-07T18:11:00+03:00
Общество

В Крыму на джазовом фестиваль «Live in Blue Bay» выступает вокалист из Италии

Зарубежного гостя не страшат украинские санкции
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Джазовый вокалист Фабио Лепорэ.Джазовый вокалист Фабио Лепорэ.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Коктебеле проходит международный джазовый фестиваль "Live in Blue Bay 2018" с участием музыкантов-иностранцев, которых не пугает, что их "автоматом" заносят в списки пресловутого "Миротворца".

Вот и гость из Италии, джазовый вокалист Фабио Лепорэ из-за выступления на "Live in Blue Bay" в 2017 году попал под украинские санкции.

- Я уже в черном списке. В прошлом году мне пришлось отказаться от путешествия по Украине по этой причине. Но я не расстроен, у меня много поездок, гастролей. Я же человек искусства, а не политик, - рассказывает музыкант.

Фабио признался, что природа Крыма очень напоминает виды родной Италии, и ему очень нравится бывать на полуострове.

Напоминаем, что в Коктебеле с 7 по 9 сентября проходит 10 международный джазовый фестиваль "Live in Blue Bay 2018": 100 артистов выступят на четырех разноформатных сценах. -

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По данным экологов, ситуация в Армянске нормализовалась
В Крыму с автотрасс убрали 250 тонн грунта
В Керчи уничтожили две авиабомбы времен войны
18 боевых кораблей из Севастополя проводят учения в Средиземном море
Под Симферополем 15 домов будет изъято под строительство трассы
В Феодосии ливень затопил 35 подворий и 14 домов
В Сакском районе серферов унесло в открытое море
Пьяный житель Судака напал на пожилую мать со штыковой лопатой
Крымские пограничники охраняют рыбаков в Азовском море
Жители Армянска 6 августа сидели без света
В Симферополе из-за ДТП полностью сгорела иномарка
Погода на 7 сентября: В Крым идет похолодание
В ближайшем к Армянску селе из-за выброса химикатов пройдут медосмотры
В Крыму над морем 20 минут кружил смерч
В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек