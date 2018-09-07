В Крыму на джазовом фестиваль «Live in Blue Bay» выступает вокалист из Италии

СЕГОДНЯ 18:06 2018-09-07T18:11:00+03:00

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В Коктебеле проходит международный джазовый фестиваль "Live in Blue Bay 2018" с участием музыкантов-иностранцев, которых не пугает, что их "автоматом" заносят в списки пресловутого "Миротворца".

Вот и гость из Италии, джазовый вокалист Фабио Лепорэ из-за выступления на "Live in Blue Bay" в 2017 году попал под украинские санкции.

- Я уже в черном списке. В прошлом году мне пришлось отказаться от путешествия по Украине по этой причине. Но я не расстроен, у меня много поездок, гастролей. Я же человек искусства, а не политик, - рассказывает музыкант.

Фабио признался, что природа Крыма очень напоминает виды родной Италии, и ему очень нравится бывать на полуострове.

Напоминаем, что в Коктебеле с 7 по 9 сентября проходит 10 международный джазовый фестиваль "Live in Blue Bay 2018": 100 артистов выступят на четырех разноформатных сценах. -