В Крыму оставленный экипажем буксир выбросило на мель

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-10T10:21:08+03:00

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Рано утром, в субботу, стало известно, что в Черном море в двух километрах от берега терпит бедствие буксир "Шквал". Судно залило водой и экипажу пришлось перебраться на спасательный плот. Семерых моряков четыре часа носило по морю прежде чем их забрало к себе на борт, мимо проходящий сухогруз «Сарыч».

- Экипаж спасен и уже перешел с сухогруза «Сарыч» на буксир Меркурий. Доставлены в порт, - написал гендиректор в ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков на своей странице в Facebook.

«Шквал» же нашелся на следующий день.

- Буксир выбросило на берег в районе мыса Такиль. Сегодня экипаж прибыл на место для осмотра повреждений и принятия решения о дальнейшей судьбе «Шквала» - отмечает Алексей Волков.

Корабли приведут в порядок и они снова отправятся в плавание. Фото: Виктор Ямников

И в соцсетях появилась целая серия фотографий кораблей, севших на мель в Керченском проливе.