Жительницу Джанкоя обманули при продаже 14 овец

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-14T18:41:01+03:00

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В дежурную часть полиции обратилась жительница одного из поселков Джанкойского района. Женщина пожаловалась, что незнакомец попросил продать ему 14 овец, пообещав отдать 65 тысяч рублей на следующий день. Сельчанка доверила ему своих баранов, но денег не получила. Покупатель и овцы исчезли, буквально растворились в воздухе.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Им оказался 23-летний житель города Джанкой.

С молодого человека взяли подписку о невыезде.

На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

По ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишения свободы сроком до пяти лет.

В Севастополе же незаконопослушные граждане имеют более солидные замашки. Здесь злоумышленник украл золотых сережек и колец на 10 миллионов рублей - один килограмм ювелирных украшений.