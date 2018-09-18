В Севастополе появилась карта оползней

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-18T16:47:50+03:00

На карте пометили все опасные зоны, которые могут обвалиться. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Все желающие могут узнать, где дом или дача могут упасть в море

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На карте города - героя Севастополя отметили те районы, которые не внушают особого доверия.

«Карта наблюдательной сети оползневых участков на территории города федерального значения Севастополя» - так называется документ, который появился на официальном сайте правительства Севастополя.

Также в свободном доступе разместили другую нужную и полезную бумагу: «Свод правил 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Пакет документов, как нельзя кстати: летом из-за оползня с кручи упала мини-гостиница, а еще один дом на том же участке наполовину завис над пропастью. ЧП произошло в районе мыса Толстый на северной стороне Севастополя 30 июля. По счастливой случайности никто не пострадал. Всего же из-за активизировавшегося оползня в опасности оказались 33 земельных участка.