2018-09-24T15:12:29+03:00
Происшествия

В Крыму оштрафовали на 45 тысяч рублей организатора отдыха в сгоревшем кемпинге

В Форосе нелегальный лагерь принял детей из Москвы [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Кемпинг сгорел дотла. Фото: предоставлено Татьяной Прозуменьщиковой.Кемпинг сгорел дотла. Фото: предоставлено Татьяной Прозуменьщиковой.
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Жительницу Ялты суд оштрафовал на 45 тысяч рублей. Ее, как организатора лагеря отдыха при кемпинге «Крым» в Форосе (Ялта), признали виновной в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Пожар в лагере видела вся округа. Фото: Вячеслав Галич

Пожар в лагере видела вся округа. Фото: Вячеслав Галич

- Прокурорская проверка установила, что при организации отдыха детей в кемпинге не было обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, вследствие чего в августе прошлого года произошел пожар, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Напоминаем, что 8 августа прошлого года на Южном берегу Крыма дотла сгорел кемпинг, где отдыхали 49 подростков из белокаменной.

ЧП произошло в нелегальном детском лагере, где детвора жила в антисанитарных условиях. По счастливой случайности никто из обитателей кемпинга не пострадал - все отделались легким испугом.

Кемпинг в Форосе: Дети показали родителям, в какие условия попали.Видео: предоставлено Татьяной Прозуменьщиковой! другой источник

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