В Крыму оштрафовали на 45 тысяч рублей организатора отдыха в сгоревшем кемпинге
Жительницу Ялты суд оштрафовал на 45 тысяч рублей. Ее, как организатора лагеря отдыха при кемпинге «Крым» в Форосе (Ялта), признали виновной в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Пожар в лагере видела вся округа. Фото: Вячеслав Галич
- Прокурорская проверка установила, что при организации отдыха детей в кемпинге не было обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, вследствие чего в августе прошлого года произошел пожар, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Напоминаем, что 8 августа прошлого года на Южном берегу Крыма дотла сгорел кемпинг, где отдыхали 49 подростков из белокаменной.
ЧП произошло в нелегальном детском лагере, где детвора жила в антисанитарных условиях. По счастливой случайности никто из обитателей кемпинга не пострадал - все отделались легким испугом.
Кемпинг в Форосе: Дети показали родителям, в какие условия попали.Видео: предоставлено Татьяной Прозуменьщиковой! другой источник