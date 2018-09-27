2018-09-27T09:11:37+03:00
Общество

В Ялте с 8 по 15 октября отключат газ

Подачу «голубого» топлива прекратят из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Газа в Ялте не будет несколько дней.Газа в Ялте не будет несколько дней.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Южном берегу Крыма, в городском округе Ялта планируется масштабная «отключка» природного газа. Жителям придется позаботиться о приобретении различных электроприборов: чайников, духовок, плиток и так далее.

ГУП РК «Черноморнефтегазом» хочет подготовить газораспределительные станции к зиме и серьезно занятся профилактическими ремонтными работами.

- Планируемое время проведения работ: с 8 по 15 октября 2018 г. на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, - такую информацию обнародовали в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».

Всех граждан, которые пользуются «голубым» топливом просят в указанное время прекратить пользование газовыми приборами – перекрыть краны на внутриквартирной разводке.

Подготовка к холодному времени года на Крымском полуострове идет полным ходом. Например, в Симферополе вплотную занимаются электросетями, поэтому в столице региона нередко отключают свет.

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