В Ялте с 8 по 15 октября отключат газ
На Южном берегу Крыма, в городском округе Ялта планируется масштабная «отключка» природного газа. Жителям придется позаботиться о приобретении различных электроприборов: чайников, духовок, плиток и так далее.
ГУП РК «Черноморнефтегазом» хочет подготовить газораспределительные станции к зиме и серьезно занятся профилактическими ремонтными работами.
- Планируемое время проведения работ: с 8 по 15 октября 2018 г. на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, - такую информацию обнародовали в УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети».
Всех граждан, которые пользуются «голубым» топливом просят в указанное время прекратить пользование газовыми приборами – перекрыть краны на внутриквартирной разводке.
Подготовка к холодному времени года на Крымском полуострове идет полным ходом. Например, в Симферополе вплотную занимаются электросетями, поэтому в столице региона нередко отключают свет.