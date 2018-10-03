В Крыму спасли 88-летнюю любительницу грибов
Крымским спасателям стало известно, что в селе Грушевка (городской округ Судак) в районе озера Шахмурза пропал человек.
- Выяснилось, что потерялась 88-летняя женщина, которая отстала от группы грибников, - сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли пенсионерку в 700 метрах от места начала поиска.
Спасенную сопроводили к месту сбора остальных грибников.
Пожилая женщина была частично истощена, дезориентирована и напугана. Спасатели «КРЫМ-СПАС» успокоили ее. Медицинская отдыхающей не потребовалась.
На днях крымским спасатели пришлось помогать трем туристам, попавшим в беду в горной местности. Причем в двух случаях отдыхающим потребовалась помощь медицинских работников: пострадавшие были госпитализированы.