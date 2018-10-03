2018-10-03T11:46:08+03:00
Общество

В Крыму спасли 88-летнюю любительницу грибов

Женщина заблудилась в окрестностях Грушевки
Галина КОВАЛЕНКО
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Пенсионерка потерялась в горно-лесной местности.Пенсионерка потерялась в горно-лесной местности.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крымским спасателям стало известно, что в селе Грушевка (городской округ Судак) в районе озера Шахмурза пропал человек.

- Выяснилось, что потерялась 88-летняя женщина, которая отстала от группы грибников, - сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли пенсионерку в 700 метрах от места начала поиска.

Спасенную сопроводили к месту сбора остальных грибников.

Пожилая женщина была частично истощена, дезориентирована и напугана. Спасатели «КРЫМ-СПАС» успокоили ее. Медицинская отдыхающей не потребовалась.

На днях крымским спасатели пришлось помогать трем туристам, попавшим в беду в горной местности. Причем в двух случаях отдыхающим потребовалась помощь медицинских работников: пострадавшие были госпитализированы.

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