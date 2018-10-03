Крымские спасатели вытащили «Ниву» из непролазной грязи

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-03T11:16:49+03:00

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В Симферопольском районе на лесной дороге увяз в грязи автомобиль «Нива» с пассажирами.

Сообщение о небольшом ЧП спасатели получили утром, в 7.35.

- В районе горы «Северной Демерджи» – горы «Терке» в размытом грунте застрял автомобиль с пассажирами, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сотрудники чрезвычайного министерства с трудом добрались до места – на дороге были повалены деревья, размыт грунт и густой туман.

- Кроме водителя, в автомобиле находятся также 2 пассажира, - отмечают в ведомстве. - Спасатели на служебном автомобиле эвакуировали пострадавших в село Перевальное, в медицинской помощи они не нуждались.

В селе Грушевка, а это городской округ Судак, в районе озера Шахмурза спасатели выручили из беды 88-летнюю женщину. Она пошла по грибы, но заблудилась. Ее удалось найти живой и здоровой.