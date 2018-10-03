Крымские спасатели вытащили «Ниву» из непролазной грязи
В Симферопольском районе на лесной дороге увяз в грязи автомобиль «Нива» с пассажирами.
Сообщение о небольшом ЧП спасатели получили утром, в 7.35.
- В районе горы «Северной Демерджи» – горы «Терке» в размытом грунте застрял автомобиль с пассажирами, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Сотрудники чрезвычайного министерства с трудом добрались до места – на дороге были повалены деревья, размыт грунт и густой туман.
- Кроме водителя, в автомобиле находятся также 2 пассажира, - отмечают в ведомстве. - Спасатели на служебном автомобиле эвакуировали пострадавших в село Перевальное, в медицинской помощи они не нуждались.
В селе Грушевка, а это городской округ Судак, в районе озера Шахмурза спасатели выручили из беды 88-летнюю женщину. Она пошла по грибы, но заблудилась. Ее удалось найти живой и здоровой.