2018-10-09T13:04:16+03:00
Происшествия

Крымский Минздрав будет каждую неделю контролировать здоровье жителей Армянска

Об итогах выезда врачей доложат главе Крыма
Александра КОРШУНОВА
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Фото: выброс химикатов в АрмянскеФото: выброс химикатов в АрмянскеФото: Надежда ДАЦЮК
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Специалисты министерства здравоохранения Крыма будут выезжать в Армянск для осмотра жителей каждую среду. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Про результаты каждого выезда и о жалобах, которые будут поступать от населения, будут докладывать главе республики.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что хоть жители Армянска и входят в привычный образ жизни, но проблемы, который там есть, никуда не исчезли.

- Нужно учитывать особое отношение к этому городу во всех наших планах. Нельзя забывать, что это единственный регион в Крыму, который пережил чрезвычайную ситуацию. Люди жалуются, что им не хватает медицинского персонала. Я понимаю, что у нас есть такая проблема по всему Крыму, но давайте решим ее хотя бы для одного региона, - дополнил Константинов.

Также председатель рассказал, что в городе распространяются слухи о том, что в городе хотят закрыть единственное родильное отделение.

На это глава Республики, пообщавшись с министром здравоохранения Александром Голенко, ответил, что такое решение принято не будет.

Напомним, из-за выброса химикатов в Армянске временно закрыли завод "Крымский Титан". Тогда тысячи детей вывозили из города и расселяли по всему полуострову.

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