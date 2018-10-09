Завод "Крымский Титан" запустят без вреда для здоровья жителей Армянска

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-09T18:13:36+03:00

Карту по восстановлению работы предприятия уже направили в федеральные ведомства

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Работу завода "Крымский Титан" восстановят только при условии, что это не навредит здоровью жителей и экологической ситуации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас дорожные карты по началу работы предприятия согласованы и направлены в федеральные ведомства.

После того, как планы будут утверждены, предприятие снова откроется.

Ежедневно проводится мониторинг ситуации в Армянске, после чего этот доклад направляют главе Крыма. Сейчас, по данным правительства, концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых, а прогноз - оптимистичный.

- Работы по нейтрализации последствий на кислотонакопителе, в частности подсыпка гипсом и известковым молоком, проводятся за счет предприятия "Крымский титан", средства республиканского бюджета на данном направлении не задействованы, - резюмировал Аксенов.

Также решается вопрос о предоставлении оплачиваемого отпуска родителям, сопровождавшим своих детей в санатории, работающим на частных предприятиях.

Кстати, крымский Минздрав будет каждую неделю контролировать здоровье жителей Армянска.