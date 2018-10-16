2018-10-16T13:58:07+03:00
Экономика

Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ

Башар Асад пообещал рассмотреть предложение
Александра КОРШУНОВА
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Сергей Аксенов и Башар Асад на переговорах. Фото: официальная страница Facebook главы КрымаСергей Аксенов и Башар Асад на переговорах. Фото: официальная страница Facebook главы Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Сирии Башара Асада посетить в следующем году Ялтинский международный экономический форум.

- Я передал приглашение приехать на ЯМЭФ. Господин президент пообещал его (предложение – Ред.) рассмотреть, - заявил глава республики журналистам.

15 октября делегация из Крыма во главе с Аксеновым приехала с двухдневным визитом в Сирию. Там они находятся для подписания соглашений о сотрудничестве и проведения переговоров.

Напомним, планируется возродить ввоз цитрусовых фруктов и фосфатов, которые необходимы для работы республиканских предприятий, из Сирии в Крым. Также есть желание наладить работу сирийско-крымского торгового дома и взаимодействие предпринимателей.

Также Крым будет поставлять в Сирию пшеничную муку и электротехническое оборудование. Уже есть предложения для крупнейших предприятий полуострова.

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