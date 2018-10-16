Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-16T19:00:06+03:00

Между Крымом и Сирией подписали меморандум об экономическом сотрудничестве. Фото: официальная страница в Facebook Сергея Аксенова

Делегация полуострова пробыла с визитом в стране два дня

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В Дамаске во вторник, 16 октября, подписали меморандум об экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией. В этом принял участие Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Самир Аль-Халиль.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, двухдневный визит крымской делегации стал "логистическом" в отношениях между двумя странами.

Также обсуждался вопрос авиасообщения между Дамаском и Симферополем.

- Уверен, что это направление станет востребованным. Но существуют некоторые проблемы, такие как финансовые расчеты. Поэтому пока этот вопрос находится в разработке, - дополнил Аксенов.

В свою очередь сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров отметил, что визит крымской делегации выведет сирийскую экономику на новый этап развития. Он надеется, что товарооборот между государствами и вырастет в несколько раз.

Также глава Крыма пригласил президента Сирии приехать на Ялтинский международный экономический форум в будущем году.