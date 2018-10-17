2018-10-17T09:21:45+03:00
Общество

Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате

После вмешательства прокуратуры
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе сотрудникам частного предприятия вернули более 9 миллионов рублей долгов по зарплате.

Так, 208 сотрудникам ООО «ГидроПромСтрой» не выплатили заработную плату за июнь и июль. Несоблюдение трудового законодательства выявила прокурорская проверка.

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя внесла представление.

- Задолженность ликвидирована, нарушенные права работников восстановлены, главному бухгалтеру коммерческой организации объявлен выговор, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выплаты долгов приходится добиваться не только от руководства коммерческих предприятий. В Симферополе нерадивый отец задолжал более полумиллиона собственному ребенку - не платил алименты.

Как сообщалось, Симферополь и Севастополь оказались в хвосте рейтинга заработных плат. Город-герой Севастополь занял 99 место из 100 возможных.

Средняя зарплата в Севастополе - 25 700 рублей.

На полуострове подорожал бензин и проезд в общественном транспорте, а вслед за ним ожидается скачок цен на продукты.

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