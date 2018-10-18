2018-10-18T12:01:27+03:00
Взрыв в Керчи

Похороны погибших в колледже в Керчи пройдут 19 октября

Прощание начнется в 10.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Похороны студентов и преподавателей, погибших во время взрыва в керченском политехническом колледже, пройдут 19 октября.

- Соболезную семьям погибших и пострадавших в ходе страшной трагедии в Керчи. Семьям погибших из федерального бюджета будет выделено по 1 миллиону рублей, и по 500 тысяч рублей – семьям пострадавших. В ближайшее время деньги будут переведены на счета родственников погибших и пострадавших. Все будет сделано максимально быстро, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Несовершеннолетние дети в семьях погибших и пострадавших будут направлены в детские лагеря, в том числе в МДЦ «Артек».

С 22 октября, техникум начнет функционировать.

- У коллектива есть силы продолжить работу. Для всех это большая трагедия, однако, мы все понимаем, что нужно найти в себе силы жить дальше и продолжать работу и учебу, - говорит Аксенов.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Число пострадавших увеличилось до 53 челвоек, число погибших 20 человек, имена смотрите здесь.

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