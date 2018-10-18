Похороны погибших в колледже в Керчи пройдут 19 октября
Похороны студентов и преподавателей, погибших во время взрыва в керченском политехническом колледже, пройдут 19 октября.
- Соболезную семьям погибших и пострадавших в ходе страшной трагедии в Керчи. Семьям погибших из федерального бюджета будет выделено по 1 миллиону рублей, и по 500 тысяч рублей – семьям пострадавших. В ближайшее время деньги будут переведены на счета родственников погибших и пострадавших. Все будет сделано максимально быстро, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Несовершеннолетние дети в семьях погибших и пострадавших будут направлены в детские лагеря, в том числе в МДЦ «Артек».
С 22 октября, техникум начнет функционировать.
- У коллектива есть силы продолжить работу. Для всех это большая трагедия, однако, мы все понимаем, что нужно найти в себе силы жить дальше и продолжать работу и учебу, - говорит Аксенов.
Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.
Число пострадавших увеличилось до 53 челвоек, число погибших 20 человек, имена смотрите здесь.
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