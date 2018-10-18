Раненых в керченском колледже транспортируют в больницы Москвы и Краснодара

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-18T12:53:45+03:00

В общей сложности 12 человек будут транспортироваться

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В пресс-службе правительства РК сообщили, что Глава Крыма Сергей Аксенов лично встретился с преподавательским составом Керченского колледжа, где произошла трагедия 17 октября.

Помимо Главы Крыма в колледже присутствовали Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель Председателя Совета министров РК Алла Пашкунова, министр образования и науки Республики Крым Наталья Гончарова.

Одним из вопросов стало обсуждение транспортировки раненых. Их необходимо доставить в больницы крымской столицы, а также в ведущие медицинские учреждения РФ.

- В больницы города Москвы будут отправлены 10 человек, два человека – в Краснодарский край, - говорится в сообщении пресс-службы правительства РК.

Также Сергей Аксенов сообщил, что работа колледжа в Керчи возобновится в понедельник. Обсуждался вопрос ремонта здания.

- Сейчас занимаемся ликвидацией последствий, с понедельника техникум начнет функционировать. У коллектива есть силы продолжить работу. Для всех это большая трагедия, однако мы все понимаем, что нужно найти в себе силы жить дальше и продолжать работу и учебу, – прокомментировал Глава республики.

Добавив также, что несовершеннолетние дети в семьях погибших и пострадавших будут направлены в детские лагеря, в том числе в МДЦ «Артек».

Все меры, обеспечивающие безопасность в дошкольных и школьных учреждениях, обеспечены.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.