В школах и вузах Крыма усилили меры безопасности

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-18T14:13:47+03:00

В частности в КФУ зайти теперь можно только по студенческому билету

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Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов, все меры, обеспечивающие безопасность в дошкольных и школьных учреждениях, обеспечены.

Это касается также вузов. Например, крупнейший вуз крымской столицы с 18 октября озвучил новые правила посещения университета, существенно их ужесточив.

- С сегодняшнего дня вход в университет будет осуществляться только по студенческим билетам, зачетным книжкам и служебным пропускам. Въезд автомобилей на территорию университета ограничен. Просим с пониманием отнестись к ужесточению мер безопасности, – сообщили в пресс-службе КФУ.

Сообщается также, что учебный процесс проходит в штатном режиме.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.