В больницы продолжают обращаться пострадавшие от взрыва в Керчи
Количество людей пострадавших от взрыва в Керчи продолжает увеличиваться. 19 октября в больницы обратились два человека, 20 числа – еще один.
- В Республиканскую детскую больницу поступил еще один человек. Пациенту 16 лет, - сообщили в Минздраве Крыма.
За день до этого в Керченскую городскую больницу №1 обратилась 18-летняя девушка 60-летняя женщина. У девушки состояние удовлетворительное, у женщины – средней степени тяжести.
Напомним, 23 пострадавших отправили на лечение на материк. Они проходят лечение в Темрюке, Краснодаре и Москве.
19 октября в Керчи похоронили 20 человек, погибших от рук керченского стрелка. Самого Владислава Рослякова похоронят в другой день.
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