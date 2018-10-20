2018-10-20T11:58:42+03:00
Происшествия

В больницы продолжают обращаться пострадавшие от взрыва в Керчи

Еще одного студента доставили в Симферополь
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Количество людей пострадавших от взрыва в Керчи продолжает увеличиваться. 19 октября в больницы обратились два человека, 20 числа – еще один.

- В Республиканскую детскую больницу поступил еще один человек. Пациенту 16 лет, - сообщили в Минздраве Крыма.

За день до этого в Керченскую городскую больницу №1 обратилась 18-летняя девушка 60-летняя женщина. У девушки состояние удовлетворительное, у женщины – средней степени тяжести.

Напомним, 23 пострадавших отправили на лечение на материк. Они проходят лечение в Темрюке, Краснодаре и Москве.

19 октября в Керчи похоронили 20 человек, погибших от рук керченского стрелка. Самого Владислава Рослякова похоронят в другой день.

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