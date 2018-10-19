В больницах Крыма находятся 20 жертв керченского стрелка

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-19T11:23:21+03:00

Еще 23 человек отправили на лечение на материк

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В Крыму на стационарном лечении остались 20 человек, пострадавших от рук керченского стрелка.

Один человек проходит лечение в Керченской городской больнице №1, четверо госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу, пятнадцать получают лечение в Симферополе, в том числе один пострадавший находится в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, восемь – в Республиканской детской клинической больнице, шесть – в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6.

- В другие регионы России направлено 23 человека, - сообщили в пресс-службе Минздрава РК. - Четыре человека находятся в Центральной районной больнице Темрюкского района, девять человек – в медучреждениях Краснодара и десять человек направлены на лечение в Москву.

Напомним, похороны жертв массового убийства в Керчи: прямая онлайн-трансляция. Церемония прощания с погибшими проходит на пл. Ленина.

17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Число пострадавших увеличилось до 52 человек, число погибших 21 человек. Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи смотрите здесь.