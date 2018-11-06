2018-11-06T17:23:37+03:00
Общество

Более 200 тысяч экземпляров: марка с изображением Крымского моста вышла в обращение

Специально для этого изготовили штемпели первого дня для Москвы и Керчи
Александра КОРШУНОВА
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Мост через Керченский проливМост через Керченский проливФото: Александра КОРШУНОВА
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Марка с панорамой Крымского моста вышла в обращение в количестве 230 тысячи экземпляров. Дополнительно к этому издали конверты первого дня и изготовили штемпели для Москвы и Керчи, сообщили в пресс-службе акционерного общества «Марка».

Марка с изображением Крымского моста. Фото: пресс-служба акционерного общества "Марка"

Марка с изображением Крымского моста. Фото: пресс-служба акционерного общества "Марка"

Ее стоимость составляет 46 рублей, размер - 84 на 30 миллиметров.

Напомним, по Крымскому мосту в октябре проехали около 300 тысяч автомобилей. В целом с момента открытия движения новой трассы через Керченский пролив воспользовались порядка 3 миллионов автомобилистов.

За месяц по дороге проехали более 52 тысяч грузовиков – 18% от общего трафика.При этом среднесуточная интенсивность движения составила почти 1,7 тысячи автомобилей.

Кроме того, по Крымскому мосту за первую неделю октября проехали 10 тысяч грузовиков. При этом в первые сутки после снятия ограничений, 1 октября, была зафиксирована наибольшая интенсивность движения – 2,2 тысяч грузовиков.

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