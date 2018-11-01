По Крымскому мосту в октябре проехали почти 300 тысяч автомобилей

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-01T09:33:49+03:00

В октябре по Крымскому мосту открыли движение для грузовиков. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

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В октябре 2018 года по Крымскому мосту проехали более 287 тысяч машин в обе стороны. В целом с момента открытия движения новой трассы через Керченский пролив воспользовались порядка 3 миллионов автомобилистов, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

- Среднесуточная интенсивность движения в октябре составила около 9,26 тысяч транспортных средств. Трафик по направлениям – на Тамани или в Крым – распределяется равномерно, - дополнили в инфоцентре.

Напомним, 1 октября сняли ограничения на движение грузовиков по мосту, которые действовали ранее. За месяц по дороге проехали более 52 тысяч грузовиков – 18% от общего трафика.

При этом среднесуточная интенсивность движения составила почти 1,7 тысячи автомобилей.

Напомним, по Крымскому мосту за первую неделю октября проехали 10 тысяч грузовиков. При этом в первые сутки после снятия ограничений, 1 октября, была зафиксирована наибольшая интенсивность движения – 2,2 тысяч грузовиков.

Кстати, в первые сутки по Крымскому мосту проехали более двух тысяч грузовиков.

В направлении Керчи отправились 1 086 машин, а в сторону Тамани – 1 137. В инфоцентре «Крымский мост» дополнили, что общая интенсивность движения по Крымскому мосту, включая легковые, грузовые автомобили и автобусы составила за сутки почти 10 тысяч транспортных средств.

Кооме того, 4 октября на Крымскому мосту произошла авария: железнодорождный пролет при установке съехал в воду.

Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем. К счастью, никто из строителей не пострадал. При проишествии не произошло повреждения опор, несущая способность нарушена не была.

Также сообщается, что на участке в этот момент находились представители заказчика и подрядчика, которые оценили последствия случившиегося.

Но строители уже успели поднять упавший пролет. Металлический элемент разрезали на пять частей, подняли с помощью плавучего крана и вывезли на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции.

По Крымскому мосту за первую неделю октября проехали 10 тысяч грузовиков

Всего с 1 по 7 октября трафик составил 69 тысяч автомобилей (подробнее).

Из Черного моря подняли съехавший в воду пролет Крымского моста

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