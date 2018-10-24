Из Черного моря подняли съехавший в воду пролет Крымского моста

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-24T12:53:48+03:00

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Строители подняли из воды съехавший в воду пролет Крымского моста. В ближайшее время новую конструкцию пришлет завод-производитель, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

- Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент разрезали на пять частей, подняли с помощью плавучего крана и вывезли на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции, - добавили в пресс-службе.

Напомним, пролет Крымского моста съехал в воду в четверг, 4 октября. Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем. При этом, никто из строителей не пострадал, опоры не повреждены и несущая способность не нарушена.

В инфоцентре "Крымский мост" считают, что инцидент не повлияет на сроки реализации проекта.

По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируются завершить в первом квартале 2019 года.

Кстати, Крымский мост уже подготовили к наступлению холодов. Там специализированная техника будет предсказывать доджи и туман. И да, дорожники смогут узнавать об ухудшении погодных условий за 4 часа.

Кроме того, 1 октября сняли запрет на движение грузовиков по Крымскому мосту. За первую ночь по дороге проехали более 700 машин. Но до сих пор по мосту не могут ездить бензовозы, они продолжают пользоваться Керченской паромной переправой. При этом в ООО "Морская дирекция" рассказали, что несколько сотен сотрудников ждет сокращение.

А ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, изменятся ли цены в Крыму после запуска фур по Крымскому мосту. Он уверен, что в будущем нужно ждать постепенного их снижения.

Также сообщается, что о Крымскому мосту за первую неделю октября проехали более 2 тысяч грузовиков. Трафик грузового транспорта в эти дни по направлениям Тамань и Крыма спределился практически равномерно.

В общем, за первую неделю октября по мосту проехали 69 тысяч автомобилей. При этом среднесуточная интенсивность движения составила 9,8 тысяч машин.

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Предполагается, что это произошло из-за технической неисправности одной из домкратных систем (подробнее).

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Дорожники будут знать об ухудшении погоды за 4 часа до изменений (подробнее).