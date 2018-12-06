2018-12-06T10:30:05+03:00
Общество

В Севастополь вернулся спасатель подлодок «Коммуна»

Экипаж судна провел учения на морских полигонах
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» вернулся на свою базу в Севастополе.

- Специалисты «Коммуны» обеспечили спуск аппарата АС-28 под воду и его подход к макету комингс-площадки (спецустройство, в виде кольца, на корпусе подлодки в районе выходных шлюзовых камер. – От авт.) подводной лодки на глубине свыше 40 метров, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Спасатели проверили герметичность стыковки, после чего водолазы имитировали выход подводников из макета в аппарат.

Затем была проведена расстыковка и подъем аппарата, а дальше отработали его буксировку с помощью водолазного морского судна ВМ-9.

В тренировке также принимал участие экипаж спасательного буксирного судна ЧФ «Профессор Николай Муру».

«Коммуна» - старейшее в Военно-Морском Флоте России судно, которое сохранилось еще со времен Императорского флота.

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