В Симферополе свет отключили на 16 улицах

10 Дек. 10:20 2018-12-10T10:23:57+03:00

В в Симферополе часто пропадает свет и поэтому всегда нужно иметь в запасе свечи. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

10 декабря, не будет света в отдельных районах столицы региона. ГУП РК «Крымэнерго» сообщает, что электричество появится в 17 часов. Отключение плановое, просто идет ремонт электрооборудования.

Перебои с подачей электричества затронут следующие адреса: улицы Цимлянская, 2-20, 22, 24; Энтузиастов, 3-55 (нечет); Маркевича, 29-33 (нечет), 42-48 (чет); Планеристов, 39-52, 54-60 (чет); Харьковская, 89-100; Широкая, 40-54 (чет), 53а-67 (нечет), 60; Станционная, 1-38; Луганская, 3-27; Муромская, 3-28; Шахтеров, 75; Новая, 23-45 (нечет), 40-62 (чет); Московская, 3, 5; Полевая, 73-79(нечет); Репина, 114-132 (чет), 105-117 (нечет); Чонгарская, 2-10а(чет), 1-13 (нечет) и переулок Планеристов, 1-6, 8, 10, 12-15.

Нужно отмеитить, что Симферополь только еще приходит в себя после масштабного отключения воды, которое затронуло практически весь Старый город. При ликвидации порыва погиб мастер компании "Вода Крыма".