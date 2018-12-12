Власти Симферополя рассказали, где пройдут новогодние праздники

12 Дек. 16:03 2018-12-12T17:27:20+03:00

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Стало известно, когда и где можно будет отметить Новый год в столице Республики Крым.

- Будем проводить фестиваль "Рождественские каникулы". Начинаем фактически с 19 декабря – дня святого Николая и завершаем 14 января, - сообщила врио главы администрации Симферополя Наталья Маленко. - Проводиться он будет и на площади Ленина, и в Гагаринском парке у «Трех граций».

По словам врио главы, в Гагаринском парке к 2 января полностью оборудуют места для работы рестораторов и развлекательные зоны.

- Такая же похожая программа будет и на площади Ленина: там ежедневно в течение часа будут работать аниматоры, - отметила Наталья Маленко и тут же предложила еще раз тщательнее обговорить все детали встречи 2019 года

Глава также напомнила, что поварам-рестораторам категорически запретили использовать для приготовления пищи и напитков газовые баллоны.

Уже стало известно о том, где можно купить главный символ Нового года - всего в городе будет 28 елочных базаров.