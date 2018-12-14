На центральных улицах Симферополя 14 декабря не будет света

14 Дек. 09:06 2018-12-14T09:06:12+03:00

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На шести центральных улицах Симферополя в пятницу, 14 декабря, не будет света до 16.00. Это связано с тем, что специалисты проводят замену опоры №8, сообщили в пресс-службе крыской столицы.

Света не будет:

- Улица Желябова, 33-3/2 (нечет)

- Улица Пушкина, 40/4

- Улица Жуковского, 26, 26/7 (чет)

- Улица Маяковского, 4-10 (чет), 5-21 (нечет)

- Улица Самокиша, 26

- Переулок Пионерский, 4.

В администрации приносят извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, не так давно в Крыму из-за непогоды буз света остались около 90 тысяч жителей. Специалисты работали весь день для устаранения аварийных отключений из-за сильного ветра и мокрого снега. И только к 7.00 13 декабря электроснабжение удалось восстановить полностью.