2018-12-15T19:48:24+03:00
Происшествия

Севастопольский водитель автобуса удерживал в салоне 11-летнего пассажира-льготника

Следователи начали проверять детали дела, получившего огласку в СМИ
Галина КОВАЛЕНКО
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Инцидентом на общественном транспорте заинтересовались следователи.Инцидентом на общественном транспорте заинтересовались следователи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В городе-герое проверяют информацию о том, что водитель автобуса не хотел выпускать из салона мальчика из многодетной семьи, ехавшего по льготному удостоверению.

- Мама 11-летнего Егора, Светлана Анатольевна рассказала СМИ, что ребенок при выходе из автобуса №3 предъявил водителю льготное удостоверение ребенка из многодетной семьи, - сообщает пресс-служба СУ РФ по городу Севастополю, - на что водитель отреагировал крайне грубо, с применением ненормативной лексики. Напуганному ребенку сказали: пока он не расплатится, из салона водитель его не выпустит.

Мальчик тут же позвонил маме, а та обратилась в службу 112. В это время добрые люди оплатила проезд ребенка, и водитель высадил Егора посреди дороги в районе Фиолента.

Следователи планируют изучить все изложенные в СМИ сведения, обстоятельства происшествия с несовершеннолетним. И затем дать правовую оценку действиям водителя автобуса.

В Симферополе водитель автобуса увез без родителей слепого ребенка. Мама ребенка отлучилась на минутку из салона, но когда вернулась, то увидела, что машина уже уехала. Сотрудники автостанции «Курортной» по телефону притормозили «сбежавшую» машину на симферопольской автостанции «Западная». Ребенок-инвалид от испуга даже разговоривать не мог какое-то время.

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