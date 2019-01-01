В Крыму туристам лучше отложить горные прогулки
Крымские спасатели настойчиво рекомендуют воздержаться от походов в горы, как пеших, так и на транспорте.
- Будьте благоразумны при планировании прогулок в горно-лесную местность в зимнее время. Изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть с вами недобрую шутку, -сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Все дело в том, что на сегодняшний день отдельные места в горах стали непроходимыми из-за гололеда или размытия грунта.
- Нахождение альпинистов и любителей зимнего отдыха на труднодоступных участках крымских гор опасно для жизни, - отмечают в ведомстве.
Погода на полуострове весьма капризная и резко меняется, поэтому и автомобилюбителям тоже нужно быть предельно осторожными. Гололедица на дорогах может сыграть с ними злую шутку.
В случае ЧП необходимо звонить на «101» - единый телефон пожарных и спасателей.