В Крыму туристам лучше отложить горные прогулки

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:45:57+03:00

Зимой в горах нужно отдыхать очень осторожно, чтобы не попасть в беду. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Спасатели предупреждают, что труднодоступные участки непроходимы из-за гололеда или размытия грунта

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Крымские спасатели настойчиво рекомендуют воздержаться от походов в горы, как пеших, так и на транспорте.

- Будьте благоразумны при планировании прогулок в горно-лесную местность в зимнее время. Изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть с вами недобрую шутку, -сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Все дело в том, что на сегодняшний день отдельные места в горах стали непроходимыми из-за гололеда или размытия грунта.

- Нахождение альпинистов и любителей зимнего отдыха на труднодоступных участках крымских гор опасно для жизни, - отмечают в ведомстве.

Погода на полуострове весьма капризная и резко меняется, поэтому и автомобилюбителям тоже нужно быть предельно осторожными. Гололедица на дорогах может сыграть с ними злую шутку.

В случае ЧП необходимо звонить на «101» - единый телефон пожарных и спасателей.