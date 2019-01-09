2019-01-09T19:06:52+03:00
Общество

На рынке Симферополя изваяли чудо-рыбу из снега

Снежную скульптуру уже назвали шедевром [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Черный список Симферополь / ВКонтактеФото: Черный список Симферополь / ВКонтакте
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Необычный снеговик, которого вылепили в Симферополе, удивил горожан. Снежная скульптура рыбы появилась на Центральном рынке крымской столицы в проходе между павильонами, где продают одежду.

- На центральный рынок завезли свежую рыбку! - так прокомментировали снимок снеговика в соцсетях.

Во время уборки дворники не тронули произведение искусства, рыбу аккуратно обошли стороной.

Фото: Руслан Медведев / Черный список Симферополь / ВКонтакте

Фото: Руслан Медведев / Черный список Симферополь / ВКонтакте

Интернет-пользователи вовсю комментируют снимки чудо-рыбы. Не исключено, что она вскоре станет местным мемом. Ее уже назвали шедевром.

- Когда тебе на работу, но душой ты на рыбалку, - пишет Алла.

Так выглядела скульптура в пять утра. Фото: Олеся Лапшина/Черный список Симферополь / ВКонтакте

Так выглядела скульптура в пять утра. Фото: Олеся Лапшина/Черный список Симферополь / ВКонтакте

- Очешуеть! - заявляет Александр.

- Ни чешуя себе! - подхватывает его тезка.

- Очешуевшие, - добавляет Ольга.

Один из местных жителей уже предложил провести в крымской столице конкурс снеговиков и раздать авторам лучших снеговиков денежные призы из бюджета. Таким образом, уверен симферополец, жители помогут коммунальщикам справиться с обилием снега, который "неожиданно для всех выпал зимой".

Снег в Крыму - действительно явление нечастое. Власти говорят, что уже израсходовали с начала года 340 тонн реагентов на посыпку улиц в Симферополе.

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