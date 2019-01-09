На рынке Симферополя изваяли чудо-рыбу из снега
Необычный снеговик, которого вылепили в Симферополе, удивил горожан. Снежная скульптура рыбы появилась на Центральном рынке крымской столицы в проходе между павильонами, где продают одежду.
- На центральный рынок завезли свежую рыбку! - так прокомментировали снимок снеговика в соцсетях.
Во время уборки дворники не тронули произведение искусства, рыбу аккуратно обошли стороной.
Фото: Руслан Медведев / Черный список Симферополь / ВКонтакте
Интернет-пользователи вовсю комментируют снимки чудо-рыбы. Не исключено, что она вскоре станет местным мемом. Ее уже назвали шедевром.
- Когда тебе на работу, но душой ты на рыбалку, - пишет Алла.
Так выглядела скульптура в пять утра. Фото: Олеся Лапшина/Черный список Симферополь / ВКонтакте
- Очешуеть! - заявляет Александр.
- Ни чешуя себе! - подхватывает его тезка.
- Очешуевшие, - добавляет Ольга.
Один из местных жителей уже предложил провести в крымской столице конкурс снеговиков и раздать авторам лучших снеговиков денежные призы из бюджета. Таким образом, уверен симферополец, жители помогут коммунальщикам справиться с обилием снега, который "неожиданно для всех выпал зимой".
Снег в Крыму - действительно явление нечастое. Власти говорят, что уже израсходовали с начала года 340 тонн реагентов на посыпку улиц в Симферополе.