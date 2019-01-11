В больницах Москвы остаются 6 детей пострадавших при трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-11T15:13:18+03:00

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В Научно-исследовательском детской хирургии и травмоталогии в Москве остаются 6 детей, пострадавших при трагедии в Керченском колледже.

- Их состояние средней степени тяжести, - сообщили в «Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи РК».

Напомним, в Крыму полностью выплатили материальную помощь всем пострадавшим в керченском политехническом колледже. Средства направлены из резервного фонда правительства РФ, Совмина Крыма и «за счет безвозмездных поступлений». Добровольных пожертвований перечислили 15,5 миллиона рублей.

В Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 год прогремел взырв и прозвучала стрельба, которые устроил студент учебного заведения Владислав Росляков. В результате трагедии погибли 20 человек и боле 60 пострадали.