В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-16T12:29:41+03:00

Для этого задействовали 70 спецмашин

Изменить размер текста: A A

От снега в Крыму в ночь на 16 января очистили 1300 километров региональных трасс. Как сообщили в пресс-службе «Крымавтодора», за сутки потратили больше тысячи тонн противологоледных материалов.

- Для борьбы с последствиями непогоды задействовали 70 единиц техники, - добавили в пресс-службе.

Оба перевала, Ангарский и Грушевский обслуживаются в штатном режиме: дороги там почищены и обработаны.

В районе Ангарского перевала израсходовали 76 тонн противогололедных материалов, а на Грушевском - 140 тонн.

На предприятии попросили соблюдать необходимые меры предосторожности и скоростной режим. И воздержаться от поездок на неподготовленном транспорте в труднодоступные и горные районы.

Кстати, коммунальщики отчитались, что на улицы Симферополя за прошедшие сутки высыпали 62 тонны реагентов. Но местные жител практически во всех районах крымской столицы жалуются на гололед и нечищенные дороги.