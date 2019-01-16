2019-01-16T12:29:41+03:00
Общество

В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог

Для этого задействовали 70 спецмашин
Александра КОРШУНОВА
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На региональные трассы высыпали тонны реагентовНа региональные трассы высыпали тонны реагентовФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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От снега в Крыму в ночь на 16 января очистили 1300 километров региональных трасс. Как сообщили в пресс-службе «Крымавтодора», за сутки потратили больше тысячи тонн противологоледных материалов.

- Для борьбы с последствиями непогоды задействовали 70 единиц техники, - добавили в пресс-службе.

Оба перевала, Ангарский и Грушевский обслуживаются в штатном режиме: дороги там почищены и обработаны.

В районе Ангарского перевала израсходовали 76 тонн противогололедных материалов, а на Грушевском - 140 тонн.

На предприятии попросили соблюдать необходимые меры предосторожности и скоростной режим. И воздержаться от поездок на неподготовленном транспорте в труднодоступные и горные районы.

Кстати, коммунальщики отчитались, что на улицы Симферополя за прошедшие сутки высыпали 62 тонны реагентов. Но местные жител практически во всех районах крымской столицы жалуются на гололед и нечищенные дороги.

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