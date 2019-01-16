2019-01-16T13:09:11+03:00
Общество

Алупка тонет в грязи: Жители города делятся в соцсетях снимками захламленной набережной

Курортное местечко впало в мусорный коллапс
Галина КОВАЛЕНКО
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Контейнеры во время не опорожняются и мусор разлетается по окрестностям. Фото: Наталья ЖуравельКонтейнеры во время не опорожняются и мусор разлетается по окрестностям. Фото: Наталья Журавель
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Волнуется зимнее Черное море, а всего в десятке метров переполненные контейнеры для сбора мусора. Все это великолепие дополняет бумаги и использованная пластиковая посуда, которая просто валяется в прибрежной зоне.

- Кто-нибудь хочет прогуляться вдоль моря в Алупке? Сплошные мусорные завалы! Нет дороги! Нет пляжа! Нет порядка! Поддержите, пожалуйста, возможно власти обратят внимание! – подписала снимки Наталья Журавель, которая живет в Алупке.

Различный хлам загрязняет набережную Алупки и море. Фото: Наталья Журавель

Различный хлам загрязняет набережную Алупки и море. Фото: Наталья Журавель

Зрелище нерадостное – гулять неприятно, да и чуть заштормит все это богатство в виде ТКО (твердые коммунальные отходы, так теперь по-новому называют мусор. – От авт. ) просто-напросто смоет в море.

- Это элитный микрорайон Эллинги: мусор летает в воздухе, плавает и тонет в море. Алупка тонет в грязи, убираются только центральные улицы, - отметила крымчанка.

Посетители активно комментируют пост Натальи.

Мусор в Алупке заготавливают впрок. Фото: Наталья Журавель

Мусор в Алупке заготавливают впрок. Фото: Наталья Журавель

- В Гаспре, Кореизе есть освещение? Особенно мост «Ясная поляна-Кореиз», на котором погибло уже несколько три человека, но там до сих пор нет никакого ограждения, только, ветхая стеночка до колена.

- Свиньи одним словом и год этому подходящий

- Так берите пример с ялтинских волонтеров. Все видели пост об уборке на набережной?

- Может, хватит волонтерам заниматься уборкой? Они вполне могут помогать людям или животным. Нельзя делать работу за других. Иначе сядут на шею.

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