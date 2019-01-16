В горах Крыма при сходе лавины пострадал сноубордист

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-16T18:13:05+03:00

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Крымским спасателям сообщили, что на боковом кулуаре Ангарского перевала, из-за схода лавины, травмирован сноубордист. Пострадавший с друзьями смог спуститься в центральный кулуар, но далее самостоятельно передвигаться был не в силах, из-за сильных болей.

- По прибытии к перевалу группа на квадроцикле на гусеницах поехала к месту происшествия, - сообщает пресс-служба МЧС РК. - Еще четыре спасателя пошли пешком к месту ЧП с санями-волокушей «Акья».

Спасатели оказали первую помощь 35-летнему пострадавшему, а потом на санях отвезли к площади Ангарского перевала.

- С подозрением на перелом ребра, руки и внутреннее кровотечение он немедленно был передан бригаде скорой помощи, - отметили введомстве.

В эти выходные, в окрестностях Ангарского перевала застрял легковой автомобиль. Опять же на выручку пришли сотрудники МЧС, которые вытащили машину из снежного заноса.