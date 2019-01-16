2019-01-16T18:13:15+03:00
Общество

На Крещение в Херсонес сделают бесплатный вход

Верующие не оплачивая входной билет смогут посетить заповедник 18 и 19 января
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Посетители смогут пройти через центральные или западные вотора.Посетители смогут пройти через центральные или западные вотора.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На Крещение Господне в музей-заповедник «Херсонес Таврический» верующих будут пропускать бесплатно. Оплачивать входной билет не нужно. Свободный вход сделали 18 и 19 января.

- Проход посетителей через КПП будет осуществляться на основании бесплатных билетов, выдача которых будет осуществляться в кассах (билетных терминалах) музея-заповедника, - пояснили в пресс-службе правительства Севастополя.

18 и 19 января с 7.00 до 19.30 проход открыт через центральные ворота, с 7.00 до 17.30 – через западные ворота. Выход посетителей после 17.30 часов осуществлять исключительно через центральные ворота.

Напомним, в Севастополе на Крещение перекроют часть города. Движение ограничат 19 января с 6.00 до 18.00.

Кстати, где окунуться в Крыму и Севастополе на праздник Крещения Господня и как это сделать безопасно.

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