Крымские спасатели просят не ходить в горы

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-19T12:49:50+03:00

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Спасатели Республики Крым настойчиво советуют тщательно взвесить все «за» и «против», при планировании походов или поездок в горно-лесную местность зимой.

- Выпавшие осадки создают опасность резкого схода снежных масс, тем самым угрожая жизни и здоровью людей, находящихся поблизости, - предупреждает пресс-служба МЧС РК. – Вдобавок из-за снежного покрова и гололеда многие места в горах могут быть просто непроходимы для автомобилей.

Любителям снежных забав стоит очень взвешено выбирать маршрут для похода, трезво понимать и оценивать технические исходные возможности своей машины.

Самое популярное место для зимнего отдыха в Крыму – это Ангарский перевал и Ай-Петри. Жители и гости полуострова, несмотря, на опасности, подстерегающие их в горах, не могут себе отказать в удовольствие скатиться с горного склона на лыжах или «плюшке».