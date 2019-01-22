Эксперт назвал вероятную причину пожара на газовозах в Черном море

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-22T10:58:32+03:00

Скорее всего, газовозы перегружали топливо с одного судна на другое

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Причиной пожара на газовозах в Черном море, вероятнее всего, было нарушение техники безопасности во время перегрузки топлива.

По словам эксперта по морскому праву, главного редактора «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко, ЧП случилось предположительно во время операции STS - перегрузка сжиженного газа с судна на судно.

- У обоих танкеров один скрываемый оффшором владелец. То есть далеко не новые танкера работали в серой зоне у серого владельца, экипажи стопроцентно не были первоклассными - качественные не пошли бы, рискованно из-за санкций, - разъяснил Войтенко.

Как позднее подтвердили в Росморречьфлоте, возгорание во время передачи топлива с одного судна на другое - пока одна из основных версий.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Напомним, около шести вечера в Черном море недалеко от Керченского пролива загорелись два газовоза Maestro и Candy под флагом Танзании. На борту находились 32 человека - граждане Индии и Турции. Уже известно о 10 погибших, 12 человек удалось спасти, тела еще 10 членов экипажа разыскивают.