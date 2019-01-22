2019-01-22T20:19:37+03:00
Общество

Следком опубликовал видео пожара двух танкеров в Черном море

ЧП произошло в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором видно, как в Черном море горят два иностранных танкера Maestro и Candy. Оба шли под флагом Танзании.

Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.

Пострадавших в больницу Керчи доставили вечером 22 января. Представители ФСБ и пограничники вместе с капитанами сгоревших танкеров опознают погибших.

Пожар на судах в Чёрном море.В связи с возникновением 21 января 2019 года пожара на судах Канди и Маэстро , которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив, российскими властями было принято решение об оказании помощи силами спасательных теплоходов Меркурий и Демидов . В результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших. В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В течение суток МИД РФ в Крыму планирует подготовить документы для моряков из горевших судов
Рекорд 2018 года: В Крыму отдохнули на 28% больше туристов, чем в 2017 году
Часть Симферополя 23 января останется без света
В Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои
Первые 20 тысяч тонн крымского зерна отправили в Сирию
Буксир с пострадавшими после пожара на танкерах в Черном море ожидают к 17.00 в порту Керчь
Иностранные суда "Маэстро" и "Канди" до сих пор горят в Черном море
Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на борт МЧС
Эксперт назвал вероятную причину пожара на газовозах в Черном море
Медики ждут команды: Спасенных в Черном море иностранных моряков все еще не доставили в Керчь
Украинца приговорили к 8 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с Крымом
Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4
Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь