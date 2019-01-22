Следком опубликовал видео пожара двух танкеров в Черном море
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором видно, как в Черном море горят два иностранных танкера Maestro и Candy. Оба шли под флагом Танзании.
Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.
Пострадавших в больницу Керчи доставили вечером 22 января. Представители ФСБ и пограничники вместе с капитанами сгоревших танкеров опознают погибших.
Пожар на судах в Чёрном море.В связи с возникновением 21 января 2019 года пожара на судах Канди и Маэстро , которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив, российскими властями было принято решение об оказании помощи силами спасательных теплоходов Меркурий и Демидов . В результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших. В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего. Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе.