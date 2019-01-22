Следком опубликовал видео пожара двух танкеров в Черном море

СЕГОДНЯ 20:19 2019-01-22T20:19:37+03:00

ЧП произошло в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив

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Следственный комитет России опубликовал видео, на котором видно, как в Черном море горят два иностранных танкера Maestro и Candy. Оба шли под флагом Танзании.

Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.

Пострадавших в больницу Керчи доставили вечером 22 января. Представители ФСБ и пограничники вместе с капитанами сгоревших танкеров опознают погибших.