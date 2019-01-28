СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-28T12:45:30+03:00

Якулевич до этого был частным предпринимателем. Фото: пресс-служба "Детского парка"

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В Симферополе назначили нового директора «Детского парка», им стал Антон Якулевич. Ранее эту должность занимал Александр Шабанов, но его задержали после скандальной истории с дракой. Его обвиняют в причинении тяжких телесных. Сейчас идет суд над Александром Шабановым.

Новый директор родом из города Червоноград, воспитывался в семье шахтера. С отличием закончил Таврический национальный университет, а после и Крымский юридический институт.

- С 2009 по 2018 возглавлял собственное предприятие. В 2010 году был избран депутатом в Киевский районный совет Симферополя, - сообщили в пресс-службе "Детского парка".

А в конце января текущего года 34-летнего Якулевича назначили на должность директора "Детского парка".

Он женат, воспитывает дочь. Увлекается путешествиями и большим теннисом.