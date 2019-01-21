«Хотела выпить яд, совесть замучила»: Свидетельница по делу Шабанова отказалась от показаний

В Железнодорожном районном суде Симферополя продолжается разбирательство по громкому делу в отношении директора городских парков Симферополя Александра Шабанова. Свдительница обвинения на сегодняшнем заседании заявила, что дала ложные показания под фальшивой фамилией.

Напомним, Шабанова обвиняют в том, что он 21 мая прошлого года избил палкой замдиректора МУП «Объединение парков культуры и отдыха» Олега Батищева. Инциндент, по версии потерпевших, произошел Гагаринском парке. В итоге пострадавший попала в больницу, ему удалили селезенку.

Первым делом дали слово свидетелю – Наталье Шурыгиной, дворнику Гагаринского парка.

- 21 мая я работала в парке и ничего не видела, - заявила 47-летняя худенькая темноволосая женщина. - Да и вообще, я пьяная была.

Разбирательства проходят в Железнодорожном суде Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В зале возникло легкое замешательство, ведь ранее Наталья подтверждала слова другого свидетеля - Алексея Батищева, сына потерпевшего. Она тоже заявила следователю, что видела, как Шабанов колотил дубинкой Батищева-старшего и кричал, что убьет его.

Гособвинитель сразу поинтересовалась:

- Вы осведомлены об ответственности за дачу ложных показаний?

- Да, - кивнула женщина. - Решила рассказать правду, потому что совесть замучила. Ночами спать не могла. Я даже купила яда и хотела отравиться.

Дворник теперь может спать спокойно: уголовная ответственность за напраслину ей вряд ли грозит, ведь она во всем призналась во время суда. Зато волноваться стоит другому участнику процесса: Наталья Шурыгина заявила, что дать ложные показания ее якобы вынудил Олег Батищев, который угрожал ей увольнением.

Свидетельница в поисках поддержки обменялась взглядом с ухоженной блондинкой в шубке: на суд дворник пришла с адвокатом.

Дальше - больше. Выяснилось, что Шурыгина не просто дала ложные показания, но еще и под другой фамилией! В документах уголовного следствия Шурыгина проходит как... Ермакова. Она сказала суду, что ходила на допросы три раза, но документы так и не предъявила.

- Документов у свидетеля при себе не было, - объяснил следователь Кирилл Климов, который в самом начале занимался уголовным делом. - И я записал данные с ее слов. Показания она давала адекватные. На вопросы все отвечала.

Гособвинителю только и осталось подытожить:

- Показания Натальи Шурыгиной, которые она дала под ложной фамилией Ермакова, имеют существенные расхождения с теми, что прозвучали на сегодняшнем судебном заседании.

Судебные разбирательства продолжаются. Приговор еще не вынесен.

Александра Шабанова, напомним, обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. 3 ч.2 ст. 111 УК РФ). Если директора парков признают виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поначалу потерпевший Олег Батищев запросил 12 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба, но потом снизил сумму до одного миллиона рублей и запросил еще более 71 тысячи рублей за лекарства и адвоката.

Шабанов же в свою очередь отправил почтовый перевод на 10 тысяч рублей, чтобы компенсировать обиду, но потерпевший деньги не взял.

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